İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bornova'da çıkan ot yangını

İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmında meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirirken, alevlerin kısa sürede büyüyerek geceyi aydınlatması ise vatandaşları paniğe sevk etti. Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonundan ve penceresinden yangını cep telefonları ile kayda alırken, bazı vatandaşlarda araçlarının içerisinden yangın görüntüsü çekti. Öte yandan, ihbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.


Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ekiplerce soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.