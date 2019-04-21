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Bornova'ya 7 milyon liralık arıtma tesisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’nın Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Karaçam Göletinin suyunu “içme suyu” haline getirecek arıtma tesisinin yer teslimini yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'nın Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Karaçam Göletinin suyunu “içme suyu” haline getirecek arıtma tesisinin yer teslimini yaptı. İZSU'nun Mordoğan'ın ardından bir gölete kurduğu ikinci içme suyu arıtma tesisi, yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak ve Bornova'nın beş köyüne yılda 500 bin metreküp kaliteli, sağlıklı içme suyu sağlanacak.



İzmir'in her köşesindeki vatandaşlara bol ve sağlıklı su verebilmek için yeni projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'nın Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallerinde yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından daha önceki yıllarda yapılan Karaçam Mahallesindeki gölete içme suyu arıtma tesisi kurulacak. 5600 metrekarelik alanda kurulacak tesis, yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak ve yılda 500 bin metreküp su sağlayacak. Kuyu suları ile beslenen mahalleler, böylece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarında kaliteli ve bol içme suyuna kavuşacak. Tesis, 540 günde tamamlanacak. Göletteki suyun arıtma tesisine iletimi için de yaklaşık 1.5 kilometrelik iletim hattı yapılacak. Tesis, havalandırma, giriş, ön klorlama, durultucu, son klorlama, filtre geri yıkama ve çamur arıtma ünitelerinden oluşacak.

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