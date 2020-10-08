İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı

İzmir’de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

İzmir'de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.


Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy'un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.


Bir süredir Eskişehir'de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy'un boşanma davası için İzmir'e geldiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, bugün boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.


Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Rahman Yalçoınsoy'un ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.