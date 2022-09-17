Bostanlı Deresinde büyük temizlik

Daha temiz bir körfez ve sürdürülebilir çevre için dere yataklarında temizlik ve iyileştirme harekatı başlatan İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde havzası en geniş derelerden biri olan Bostanlı Deresinde de büyük bir temizlik çalışması yürütüyor. İZSU ekipleri, Bostanlı Deresindeki çalışmalar çerçevesinde derenin denizle buluştuğu sığlaşmış kesimde mekanik ve hidrolik yöntemler kullanarak yaklaşık 2 bin metreküp atık çıkardı. Temizlik sırasında Yamanlar Dağından Bostanlı sahiline kadar uzanan dere havzasından yağışlarla taşınan doğal malzemelerin yanı sıra plastik ambalaj, giyim eşyası, otomobil lastiği gibi çok miktarda insan kaynaklı atığa da rastlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Selçuk Dündar, Bostanlı Deresinin Cemal Gürsel Caddesi ile seyir terası arasında kalan sığlaşmış kesimine deniz araçları ile ulaşmakta güçlük çekilmesi nedeniyle temizlik çalışmalarının zorlu şartlarda yapıldığını belirtti. Dere ve körfez kıyısından büyük miktarda evsel atık çıkarıldığını hatırlatan Dündar, “Çöp ve veya geri dönüşüm kutularına atılması veya özel yöntemlerle toplanması gereken maddeler maalesef derelere atılıyor. Oradan da denize ulaşıyor. Temiz bir körfez için vatandaşlarımızdan da gerekli duyarlılığı bekliyoruz” diye konuştu.