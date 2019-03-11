Bostanlı kıyılarına sihirli dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "İzmirdeniz" projesi kapsamında yürüttüğü kıyı düzenlemesi çalışmalarının Bostanlı etabı, özellikle gençlik ve spora yönelik temasıyla ilk günden büyük rağbet gördü. Basketbol, mini futbol, plaj voleybolu, golf sahaları ve daha bir çok spor dalına imkan tanıyan düzenlemelerin yanı sıra Türkiye'nin en büyük kaykay parkını barındıran alan, daha ilk günden gençlerin odak noktası haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kıyı düzenlemesi çalışmalarının Bostanlı 2. etabı kapsamında bölgeyi adeta bir "spor vadisi"ne dönüştürdü. Düzenleme çalışmalarının son bölümünde, birçok spor dalına imkan tanıyan tesislerin yanı sıra kaykay, scooter, BMX bisiklet ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların becerilerini güvenle geliştirecekleri 4 bin 250 metrekarelik "Skate Plaza" da (kaykay parkı) hizmete girdi. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan 2. etap kapsamındaki bölüm, pazar günü düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. İlk günden itibaren spora ve aksiyona meraklı gençler soluğu Bostanlı'da aldı.

Uluslararası yarışlar düzenlenecek

Projenin en önemli bölümü "Skate Plaza" olarak adlandırılan kaykay parkı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. Türkiye'deki en büyük kaykay parklarından biri olan alan sadece sporcu gençler için değil, akrobatik gösterileri izlemek isteyenler için de cazip bir mekan oldu. Kaykay, scooter, BMX bisiklet ve paten gibi sporların yapılabildiği "Skate Plaza" uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.

Herkes spor yapsın diye

Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasındaki ilk bölümde yeni nesil oyun grupları ile basketbol sahaları, mini futbol sahası ile golf sahası şezlonglar ve piknik alanları yapılmıştı. Pazar günü hizmete açılan alanda ise beş adet tenis kortu, iki adet masa tenisi, bir adet kumandalı araba pisti, çocuk oyun alanları, egzersiz parkı, bisiklet parkı, basketbol sahaları, mini futbol sahaları, kumandalı araba pisti, plaj voleybolu sahası, yelkenciler için kano depo alanı, streetbol sahası, piknik masaları, satranç masaları, Hıdırıllez ve kamp ateşi alanları ile toplam 141 araç kapasiteli otopark da hizmete girdi. 120 bin metrekarelik proje alanında 52 bin metrekarelik yeşil alan, 58 bin metrekarelik sosyal donatı alanı oluşturuldu. Bin 263 adet ağaç, 6 bin 162 adet çalı ve 97 bin yer örtücü dikildi.