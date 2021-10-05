Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgeye gelerek deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

"Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım"

Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge. Suyun akışı ve dalga hareketi sınırlı. Dolayısıyla oradan biriken ve karadan da gelen besleyici elementler zaman zaman çoğalıyor. Su sıcaklığı, güneş ışığı, dalga hareketleri gibi çevresel faktörler de uygun olduğunda bu tür 'deniz marulu' diye bilinen yeşil algler çoğalabiliyor. Bu deniz marullarının 15 günün ardından beyazlaşıp kitle halinde ölümü gözleniyor. Bölgedeki bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" dedi.