Bostanlı'da yeni lezzet noktası

2021 yılında Balçova mağazası ile İzmir'e ilk yatırımını gerçekleştiren firma, Bostanlı mağazası ile birlikte İzmir'deki 3. mağazasını da açmış oldu. Coffee 333, eşsiz lezzetlerini çikolata ve kahve tutkunları ile buluşturdu.

Geçen ay kazandığı Üstün Lezzet Ödülü ile adından söz ettiren Chocolate 333, “Her anı lezzetli” sloganı ile İzmir Bostanlı'da açıldı. Yenilikçi konsepti ile Buca ve Balçova'da popüler lezzet odağı haline gelen Coffee 333, artık Bostanlı'da da kahve ve çikolata severlere hizmet verecek. Uğur Entegre Gıda şirket grubunun Üstün Lezzet Ödüllü bir diğer markası Cerotoni İtalyan dondurmalarının da sergilendiği Coffee 333, dünya mutfağının gözde ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip olması ile dikkat çekiyor.

"Her geçen gün iddiamızı yineliyoruz"

İzmir Bostanlı Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde tramvay hattında konumlanan Bostanlı şubesi, ferah atmosferi ile öne çıkıyor. Açılışta görüşlerini bildiren mağaza sorumlusu Gökhan Gök, “İzmir'de önemli merkezlerde bulunan bir markayız. Belçika çikolatasından üretilen çikolata ve tatlılarımız, dünya kahvelerimiz ve İtalyan dondurmamızdan oluşan zengin menümüz ile her geçen gün iddiamızı yineliyoruz. İzmir'in tanınmış markaları arasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu, ulusal çapta hedeflerimiz için değerli bir atılım” ifadelerini kullandı. Mağaza içerisinde bulunan çalışma masaları sayesinde, bölgedeki ofis ve çalışma hayatı için de uygun bir zemin oluşturan Coffee 333, ofis dışında çalışanlar için gözde oturma alanlarından bir tanesi olmaya aday.