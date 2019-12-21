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Botlar? s?r?klenen ka?ak g??menleri Sahil G?venlik ekibi kurtard?

?zmir’in ?e?me il?esinde botlar? s?r?klenen 24 ka?ak g??men, Sahil G?venlik ekiplerince kurtar?ld?.

?zmir'in ?e?me il?esinde botlar? s?r?klenen 24 ka?ak g??men, Sahil G?venlik ekiplerince kurtar?ld?.


Sahil G?venlik ekipleri, d?n saat 06.30 s?ralar?nda ?e?me il?esi a??klar?nda bir grup ka?ak g??menin i?erisinde bulundu?u lastik botun makine dairesinden kaynaklanan ar?za nedeniyle s?r?klendi?i ve yard?m talebinde bulundu?u ihbar? ?zerine harekete ge?ti. G?revlendirilen Sahil G?venlik Botu taraf?ndan tespit edilen lastik bot i?erisindeki 21 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak ?zere toplam 24 ka?ak g??men, ekiplerce kurtar?ld?.


Ka?ak g?menler, kimlik tespit i?lemlerinin ard?ndan ?zmir ?l G?? ?daresi M?d?rl???ne teslim edildi.

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