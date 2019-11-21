"Böyle devam ederse berberde tıraş olacak berber çırağı bulamayacağız"

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, fabrikaların aradıkları vasıflarda eleman bulamadıklarını ifade ederek, "Üniversite mezunu olmak insanları meslek sahibi yapmıyor. Meslek lisesinde okumak bireyleri meslek sahibi yapıyor. Şuanda sanayimizde 5 bin civarında talaşlı imalat yapacak çalışana ihtiyacımız var. Böyle devam ederse bir sonraki yıllarda berberde tıraş olacak berber çırağı bulamayacağız" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, kalifiyeli elaman sorununa dikkat çekti. "Üniversite mezunu olmak gençlerimizde meslek sahibi yapmıyor" diyen Olgun, "İşletmelerimizin en büyük sorunu kalifiye eleman sorunu. Torbalı'da özellikle talaşlı imalatta çalışacak; kaynakçı, mobilya döşemecisi, makine bakımcısı, gazaltı kaynakçısı elemanlarına ihtiyaç var. Tabii biz Torbalı Ticaret Odası olarak İş-kur hizmet noktasında günde yaklaşık 100 civarında başvuru alıyoruz. Bize başvuranların hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Üniversite mezunu olmak gençlerimizde meslek sahibi yapmıyor. Bu konu ile ilgili olarak bizim sistem değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi daha ortaokul ve lise yıllarında hatta ilkokul yıllarında itibaren meslek sahibi yapabilecek bir programa ihtiyacımız var" dedi.

Olgun'a göre gençlerde işsizliğin sebebi vasıflı eleman olmaması

Abdulvahap Olgun, 5 bin çalışana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Gelişmiş ülkelerde okuyan öğrencilerin yüzde 65'i hatta yüzde 70'i meslek liselerine doğru eğitim yaparken, yüzde 30 ve 35'i üniversitelerde eğitim yapıyor. Bizde durum bunun tam tersi. Şu anda sanayimiz de 5 bin civarında talaşlı imalat yapacak çalışana ihtiyacımız var. Bu konu ile ilgili olarak sıkıntımız var. Biz Torbalı'nın bir an önce meslek eğitim üssü ilan edilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Son yıllarda bize kalifiye eleman sorunu bizde şunu ortaya koydu; biz meslek liselerine gençlerimizi yönlendirmeliyiz. ‘Meslek lisesi memleket meselesi' sloganın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Hangi sanayi kuruluşunu ziyaret etsek çarklar dönüyor, makineler dönüyor imalat yapılıyor; fakat imalatta çalışacak eleman sorunu var. Diğer yandan da gençlerimiz işsizlik sorunu yaşıyor. Neden? Çünkü fabrikaların aradıkları vasıflarda elemanı yok" şeklinde konuştu.

"Berberde tıraş olacak berber çırağı bulamayacağız"

Olgun, meslek sahibi gençlerin iyi maaşlarla iyi işletmelerde iş sahibi olabileceğini ifade ederek, "Torbalı'da özellikle talaşlı imalat noktasında ihtiyaç var; birde mobilya döşemecisi. Bu konudaki eleman çok az yetişiyor. Bu böyle devam ederse bir sonraki yıllarda berberde tıraş olacak berber çırağı bulamayacağız. Sanayide oto tamircisi çırak bulamayacağız. Onun için bizim çıraklık eğitim sistemimizin mesleki eğitim sistemimizin değişmesi gerekiyor. Torbalı'da meslek lisemiz var, meslek lisemiz de metal bölümü var. Metal bölümünde çalışacak olan gençlerimiz geçen sene metal bölümümüze başvuran öğrenci sayımız 21, mezun olan öğrenci sayımız 15. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Organize sanayi bölgemizde özel endüstri meslek lisesi açıldı; fakat oradaki kontenjanları yanlış yönlendiriliyor. Oradaki okuyan çocuklarımızın yarısı uçak bakım bölümünde okuyor. Bizim uçak bakımı bakıcısından ziyade kaynakçıya, operatöre, talaşlı imalatta çalışacak elemanı ihtiyacımız var. Üniversite mezunu olmak insanları meslek sahibi yapmıyor. Meslek lisesinde okumak bireyleri meslek sahibi yapıyor. Ben tercih noktasında olan tüm velilerimize çağrıda bulunuyorum; lütfen çocuklarınızı meslek liselerine gönderin. Meslek liselerinden mezun olan her bireyin iş hazır iş bulamayan herkes bize gelsin" diye konuştu.

"Şu an ülkemizde meslek liselerinde var olduğu halde öğrenci kaydolmuyor"

Vinç ve makine fabrikası sahibi Alparslan Kutme (57) de, kalifiyeli eleman ihtiyacını yineleyerek, "Biz elektrikli gezer vinç üretiyoruz. Bununla ilgili gerekli meslek bölümlerimiz var; elektrik bölümü, talaşlı imalat bölümü, kaynaklı imalat bölümü bu anlamda elbetteki kalifiye eleman ihtiyacımız var. Biz gibi üreten firmaların en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Elbette ki en önemli kaynaklarımız meslek liselerinden mezun olmuş konusunda eğitim görmüş kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Şu an ülkemizde meslek liselerinde var olduğu halde öğrenci kaydolmuyor. Bu anlamda anne babalara tavsiyelerimiz; üretmenin önemli olduğu günümüzde ülkemizde istihdamın artırılması için bu istihdam kaynakları özellikle eğitimli insanların buluşabilmesi adına bu okullara öğrencilerini çocuklarını vermelerini, burada yetişenlerin işle ilgili kaygılarını olmayacağı. Bir işveren olarak söylemek istiyorum; bu konuda her zaman istihdam var açık da var" dedi.

Vinç ve kaynak fabrikasında çalışan Mustafa Ceylan (48) ise şöyle konuştu:

"Ben bu mesleği gençlere öneriyorum. Benim oğlum da mühendis da olacak, ona da öneriyorum. Bu kalıcı bir iş. 18 senedir kaynaktan ekmek yiyorum. İyi meslek, gençlere gerçekten öneriyorum; mesela küçük yaşlardan başlayıp çıraklıktan ders alarak temel eğitim olması lazım. Temel eğitim çok önemli ben almadım; ama 18 senedir bu işi yaptığım için tecrübe kazandım. Çıraklıkta yetişen gençler için çok önemli" Diye konuştu.