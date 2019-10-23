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Boyner'den İzmir'e yeni mağaza

Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka’da açtı.

Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka'da açtı.



Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner, 113'üncü mağazasını İzmir Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka'da açtı. Yapılan bilgilendirmede; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı mağaza, modern bir mimari anlayışla müşterilerin kolay ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için tasarlandı. 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren mağazada; kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşacak.


Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edeceğini belirtti.

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