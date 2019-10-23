Boyner'den İzmir'e yeni mağaza

Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka'da açtı.

Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner, 113'üncü mağazasını İzmir Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka'da açtı. Yapılan bilgilendirmede; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı mağaza, modern bir mimari anlayışla müşterilerin kolay ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için tasarlandı. 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren mağazada; kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşacak.

Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edeceğini belirtti.