Bozdağ Kayak Merkezi yolunda kurtarma operasyonu

Ödemiş'te dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışı Bozdağ'ın Büyük Çavdar Yaylası'nda bulunan Kayak Merkezi yolunda ulaşımın aksamasına yol açtı. Sömestr sebebiyle büyük yoğunluğun yaşandığı Bozdağ'da Kayak Merkezi kapalı olsa da çevresindeki tarlalarda kar keyfi yaşamak isteyenler karla kaplı yolu aşamayınca Ödemiş Belediyesi yardıma koştu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Kayak Merkezi yolu Ödemiş Belediyesine ait iş makinesi tarafından açıldı. Kar temizliği sonrası yolun açılması ile birlikte trafik normale dönerken yetkililer Bozdağ ve çevresine gelecek sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bozdağ Kayak Merkezi çevresinde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.