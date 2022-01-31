Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karla kaplı olan 1200 rakımlı Bozdağ, hafta sonu doğanın ve karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle Bozdağ'a giden yollarda araçlarını durdurup çevredeki karla kaplı alanlarda kartopu oynayan vatandaşlar, hafta sonunun keyfini çıkardı. Yarıyılın ilk hafta sonu olması ve havanın güneşli olması nedeniyle Ödemiş'in Birgi, Gölcük ve Bozdağ turizm üçgenine kapak atan vatandaşlar esnafa da soluk aldırdı.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı Hakkı Balcı, cumartesi ve pazar günlerinin dolu geçtiğini belirterek, “Esnafımız bir süredir sıkıntıdaydı. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte çok sayıda günübirlikçi bölgemize akın etti. Geçen hafta, Gölcük yolumuz kapanmış vatandaşlar 5-6 saat mahsur kalmıştı. Bu hafta alınan önlemler nedeniyle aynı sıkıntıyı yaşamadık. Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar bulabildikleri karlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve jandarma ekiplerimiz sürekli hareket halindeydi. Bozdağlı esnaflar da yoğunluktan dolayı bereketli bir gün geçirdi." dedi.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı da yarıyıl tatili nedeniyle Gölcük'ün de çok sayıda konuk ağırladığını belirterek, yolların açık kalmasını sağlayan ilgililere teşekkür etti.

Yılbaşı öncesi ve sonrası yağan yoğun kar, özellikle Bozdağ belde merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.