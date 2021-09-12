Bozdağ yaylalarında Aydınoğlu ve Osmanlı izleri aranıyor

İzmir Ödemiş'te emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bozdağ'da geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yapıyor. 4 yıl sürmesi planlanan çalışmanın amacı, Bozdağ'da Aydınoğlu ve Osmanlı dönemlerine ait izleri tespit etmek.

Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bozdağ'da geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yapıldığını söyledi. Sevin, 4 yıl sürmesi planlanan çalışmanın amacının Bozdağlar'da Aydınoğlu ve Osmanlı dönemlerine ait izleri tespit etmek olduğunu belirterek, “2021 sezonunda çalışmalar, 8 kişilik bir bilim kurulu tarafından, 1-15 Eylül tarihleri arasında Gölcük Yaylası'nda yapılacak” dedi. Veli Sevin çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Eylem Güzel'in başkanlığındaki ekipte, bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Sinan Güler, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Doç. Dr. Serdar Vardar ile Prof. Dr. Necla Arslan Sevin yer alıyor. Bilim kuruluna Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Ödemiş Müze Müdürlüğü Uzmanı Arkeolog Ayşen Gürsel eşlik ediyor. Bozdağ ve Gölcük yaylalarındaki Aydınoğlu ve Osmanlı izlerini bulmayı amaçlayan bu yüzey araştırmasını, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu maddi olarak destekliyor."