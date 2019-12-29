Bozdağ, yeni yıla karla girmeyi bekliyor

İzmir'in Uludağı olarak bilinen Bozdağ, yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanıyor. Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, hafta içinde gerçekleşen kar yağışının zirvede etkili olduğunu belirterek, “2020'nin ilk günlerini yoğun kar yağışı ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni yılda kar keyfi yapmak isteyenleri beldemize bekliyoruz” dedi.

2 bin 157 rakımlı Bozdağ'ın Ege Bölgesinin Uludağ'ı olduğunu belirten Balcı, “Bölgemizde henüz önemli ölçüde yağış yüzü göremedik fakat 2019'u uğurlarken yoğun kar yağışı bekliyoruz. Şuan zirvede kar var. Son yağan kar, belde merkezimizi etkilemedi. Herkes yıl başında Bozdağ'da kar bekliyor. Çok sayıda arayan soran var. Vatandaşlarımız Bozdağ'daki kar durumunu ve konaklama imkânlarını soruyor. Kayak tesisleri kapalı. Kayak tesislerine giden yaylalarımızın yolları açık. Kar yağsa bile Karayolları ile Büyükşehir ekipleri hazırda bekliyor” diye konuştu.

Balcı, “Manisalı Tarım ve Orman Bakanımızın ilgisi ile kayak merkezimizde çalışmalar başladı. Fakat bu yıl tesislerin açılması mümkün değil. Konuklarımız kayak tesislerinden yararlanamazlar ama tesislere giden Gündalan yaylasında kar keyfini diledikleri gibi çıkarabilirler” dedi. Meteorolojiden alınan bilgiler çerçevesinde Bozdağ'da hafta başı itibarı ile kar yağışı beklendiğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, “İzmir'in çatısı konumundaki Bozdağ'da kar keyfi yapmak isteyen halkımızı Bozdağ'a bekliyoruz. Geçen hafta yağan kar yağışı nedeniyle kapalı yolumuz yok. Karayolları ve Büyükşehir ekipleri hazır. Yeni yılı karla kutlamak isteyen İzmirlileri Bozdağ ve Gölcük'e bekliyoruz" bilgisini verdi.