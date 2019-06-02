Bozdağ'da çığ kabusu sona erecek

İzmir'in tek kayak merkezi olan Bozdağ Kayak Merkezinin uzun zamandır beklediği yatırımda somut bir adım atıldı. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü çığ önleme projesi için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Ödemiş'te yıllardır çığ tehlikesi nedeniyle randımanlı çalışmayan, son iki senedir de kapalı durumda olan Bozdağ Mahallesi yakınlarındaki Kayak Merkezinde çığ kontrolü projesi hayata geçirilecek. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, üç adet rüzgar perdesi, bir adet kar köprüsü yapımı için 25 Haziran'da ihaleye çıkacak.

80 kişilik konaklama tesisi, iki teleski, bir telesiyej, üç kayak pisti, kafeterya ve restoranı ile kayak ekipmanı kiralama odası ile 1997 yılında hizmete açılan Bozdağ Kayak Merkezinde ilk çığ tehlikesi 1999 yılında yaşandı. Daha sonra kapatılan tesis 2003 yılında İzmir Balçova Termal Tesislerince devralındı. 2003 yılı sonrası gerekli önlemlerin alınması sonrası tekrar hizmete alınan Bozdağ Kayak Merkezinde 2012 ve 2013 yıllarında yaşanan çığ olayları Valiliğin bir kez daha kapatma kararı almasına yol açtı. Mülkiyeti İzmir İl Özel İdaresinden Orman Genel Müdürlüğüne devredilen Bozdağ Kayak Merkezi bu süreci kapalı ve bakımsız geçirdi. 2015 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihale süreçleri sonucunda 29 yıllığına kiraya verilse de kayak merkezinin yeniden hizmete açılması 2016 yılının sonlarını buldu. Vatandaşların yasaklara rağmen çevresindeki tarlalarda günübirlik kış eğlencesi yaşadığı Bozdağ Kayak Merkezi, sonraki 2017-2018 ve 2019 yıllarının kış aylarında ise yine çığ tehdidi nedeniyle kapalı kaldı. Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması ile birlikte bölgede turizm hareketleri de yavaşlarken sürekli göç veren Bozdağ Mahallesinin nüfusu da giderek azaldı. Bu kış mevsiminde sık sık kapalı olması ve kaderine terk edilmiş haliyle gündeme gelen Bozdağ Kayak Merkezi için Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı.

İhaleye çıkılacak

Edinilen bilgilere göre Bakanlık toplam maliyeti 18,5 milyon lira olan çığ önleme projesi hazırladı, ödeneğini tahsis etti. Bozdağ zirvesinin eteklerinde bulunan çığ düşmesini engelleyen ahşap bariyerler yerine, 100 yıl ömrü olan çeşitli uzunluklardaki dokuz sıra halinde dörder metre yüksekliğinde çelik setler ile zirvesine rüzgar perdeleri yapılacağı açıklandı. Bozdağ Çığ Kontrolü Projesi çerçevesinde iki adet rüzgar perdesi, bir adet kar köprüsü ve bir adet rüzgar perdesi kazı ve dolgusu yapımı için 25 Haziran tarihinde Karşıyaka'daki İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde açık ihale usulü ile ihaleye çıkılacağı öğrenildi. 1540 metre yükseklikte yer alan Bozdağ Kayak Merkezindeki çığ tehdidine çözüm olması beklenen çalışmaların sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasından itibaren 110 takvim günü içerisinde tamamlanacak.

Bakan, gelecek kış sezonunu işaret etmişti

Yerel seçimler öncesi iki kez Ödemiş'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kayağı sevdiğini ve zamanında Bozdağ'da kayak yaptığını belirterek, “Bozdağ'ı inşallah önümüzdeki sene kış turizmine açmamız lazım. Gençlerimiz için çok önemli. Burada karları görüyorum. Bu karı, kâra çevirmemiz lazım. Avusturya'da milli gelirin yüzde 50'si, 60'ı sadece kardan geliyor. Bölge ekonomisi bu işten para kazansın istiyorsak, biz üstümüze düşeni yapacağız. Önümüzdeki sezona yetiştirecek şekilde biz gereğini yapacağız" demişti.