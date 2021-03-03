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Bozdağ'da kar yağışı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ’da dün akşam başlayan kar yağışı, çevreyi beyaz örtü ile kapladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'da dün akşam başlayan kar yağışı, çevreyi beyaz örtü ile kapladı.


Bozdağ Mahallesi Muhtarı Hakkı Balcı, Mart ayında yağan kar nedeniyle memnun olduklarını belirterek, “Zirvedeki kar seviyesi yok denecek kadar azılmıştı. Dün akşamdan beri yağan hepimizi sevindirdi. Mahalle içinde çok yoğun olmasa da zirveler yeniden beyaz örtü ile kaplandı. Kar demek ovaya gidecek sulama suyu demektir. Şu an itibarı ile kapalı yolumuz yok. Ekipler her zaman hazır bekliyor. Hafta sonu yasaklarımız da kısmen kaldırıldı. Son kardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı hafta sonu Bozdağ'a bekliyoruz” dedi.

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