Bu belirtiler parkinson habercisi olabilir

Dr Hasan Armağan Uysal, kabızlık, uyku bozukluğu, eklemlerde ağrılar, mutsuzluk, cinsel işlev bozukluğunun parkinson hastalığının belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Parkinson hastalığının dopamin üreten beyin sinir hücrelerinin kaybı sonucu ortaya çıktığını söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. H. Armağan Uysal, “Yaş ilerlemesi bu hastalık için en büyük risk faktörü olmasına rağmen, 65 yaş ve üzerinde toplumda görülme sıklığı yüzde 1'dir. Bugün itibariyle parkinson hastalığının neden olduğu, neden ortaya çıktığı henüz bulunamamıştır ancak riski arttıran çeşitli faktörler mevcuttur. Bunlardan ilki daha önce belirtiğimiz gibi yaş faktörüdür. Yaş ilerledikçe Parkinson hastalığı riski artar. Bunun dışında kırsal alanda yaşamak, kuyu suyu kullanmak ve çeşitli tarım ilaçları riski arttırır.” dedi.

Belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığının hareketle ilişkili ve hareketle ilişkisiz belirtiler olmak üzere iki çeşide ayrıldığını söyleyen Uysal, “Özellikle istirahat halinde bir elde titreme, dengesizlik, katılık ve hareketlerde yavaşlama Parkinson hastalığının ana hareketle ilişkili bulgularıdır. Bunun dışında hareketle ilişkili olmayan çeşitli bulguları da vardır. Örneğin kabızlık ya da işeme güçlüğü, uyku bozukluğu, eklemlerde ağrılar, çeşitli kan basıncı değişiklikleri, ayağa kalktığında ortaya çıkan baş dönmeleri, koku duyusu kaybı, halüsinasyon, hayaller görme, mutsuzluk, cinsel işlev bozukluğu gibi hareketle ilişkili olmayan bozukluklar da parkinson hastalığının belirtilerinden bazılarıdır.” dedi.

Tanı ve tedavisi

Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavinin henüz olmadığını belirten Uysal sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir nöroloji uzmanı tarafından hasta muayene edilerek, çeşitli görüntüleme ve kan tetkikleri istenir. Yalnız görüntüleme kan tetkikleri parkinson hastalığına benzer durumlara sebep olan hastalıkları ayırt etmek amacıyla istenir. Asıl tanı hastalığın klinik muayenesi ile olur. Tedavisinde bugün itibariyle Parkinson hastalığını ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi yoktur. Verdiğimiz tedaviler daha çok hastalığın bu az önce saydığımız hareketle ilişkili olan ve olmayan bozuklukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşam aktivitelerini düzgün bir şekilde devam ettirmek amacıyla verilir. Ağızdan alınan ilaçlar mevcuttur. Her hastalığın ilacı birbirinden farklıdır. Hastaya göre, hastalığın şiddetine göre ilaç verilir. Bunun dışında cilt altından uygulanan direkt bağırsağa verilen ve beyin pili olarak adlandırılan cerrahi tedaviler de söz konusudur.”