Bu çocuklar bir harika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeteneği olmasına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle müzik eğitimi alamayan çocuklar için "Mahalle Orkestrası" kurdu. İzmir merkez ile Aliağa, Torbalı Çaybaşı ve Menemen Asarlık'ta konservatuvar öğretmenlerinden ücretsiz piyano, bateri, çello, keman, korno, davul, gitar ve şan eğitimi alan çocuklar, ilk konserlerinde Beethoven çaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek özellikle ekonomik durumu iyi olmayan bölgelerde müzik eğitimi almak isteyen çocuk ve gençleri hayallerine kavuşturdu. 8-16 yaş arasında müziğe yetenekli gençleri keşfetmek ve onların uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarını sağlamak amacıyla başlatılan “Mahalle Orkestrası” projesi, İzmir merkez ile Aliağa, Torbalı ve Menemen'de hayata geçti.

2018 yılı Eylül ayında eğitim almaya başlayan çocuklar, 4 ay gibi kısa bir sürede büyük gelişme kaydederek İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde mini bir konser verdi. Beethoven'in 9. Senfonisi'nin tema müziğini çalan çocuklar, yetenekleriyle izleyenleri adeta büyüledi. Kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygulu anlar yaşatan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve eğitmenleriyle birlikte pasta keserek mutluluklarını paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve çok gururlandıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çocukları ve gençleri spora, sanata ve müziğe teşvik etmek amacıyla pek çok önemli projeye imza attığını söyledi.

Büyük konser 23 Nisan'da

Mahalle Orkestrası'nın Genel Müzik Direktörlüğü ve orkestra şefliğini yapan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Uğur Sayınbatur ise konservatuvar eğitimi temeli verdiklerine işaret ederek, eline hiç müzik aleti almamış çocukların 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak muhteşem bir performans sergilediğini ve içlerinden çok başarılı sanatçıların çıkağını söyledi. Sayınbatur, "Asıl büyük konserimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vereceğiz. Bu renkli projeyi hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

300 sanatçı "adayı"

2018 yılı Eylül ayında hem İzmir merkez hem de Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerinde yapılan mahalle orkestrası seçmelerine yaklaşık bin 500 çocuk katıldı. Mahalle Orkestrası'na girmek için yarışan ve en büyük hayalleri bir orkestrada yer alabilmek olan bu çocuklar arasından 300 "sanatçı adayı" belirlendi. Şan eğitimlerini İzmirli usta ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş'tan, nefesli çalgılar (trompet, korno, trombon, tuba), yaylı çalgılar (keman, çello, kontrabas), vurmalı çalgılar (bateri, kahon, darbuka), piyano ve gitar eğitimlerini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarından mezun eğitmen ve son sınıf öğrencilerinden oluşan akademik kadrodan alan çocuklar, halen Klasik Batı Müziği, Türk Müziği ve dünya müzikleri repertuvarı çalışıyor, solfej ve müzik teorisi dersi alıyor.