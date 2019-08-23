Bu hafta önemli filmler Aliağa'da sinemaseverler ile buluşacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde kültürün, sanatın ve sporun adresi olan Aliağa Gençlik Merkezinde son yapım filmler vizyona girmeye devam ediyor.

Aliağa ilçesinde, üç ayrı modern salonu ile sinema tutkunlarına ev sahipliği yapan Aliağa Gençlik Merkezinde, 23-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında büyükler için yerli ve yabancı filmler, çocuklar için ise animasyon çizgi filmler perdeye yansıyacak.

Aliağa'daki vatandaşların sinema hasretine son veren Aliağa Gençlik Merkezinde 23-30 Ağustos günlerinde; Bir Zamanlar Hollywood'da, Online Vahşet, Angry Birds 2 ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw isimli filmler sinemaseverler ile buluşacak.

Yabancı filmlerin, Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneği ile ekrana geleceği, sinemaseverlerin 0232 616 0304 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirildi.