Bu hastalık anneleri tehdit ediyor

İsviçreli Cerrah Fritz de Quervain'in ismiyle anılan elde tendon sıkışması hastalığı (De Quervain Tenosinoviti), yeni anne olmuş, lohusa kadınlarda sıklıkla görülüyor. Elin hep aynı pozisyonda ve zorlayıcı bir şekilde kalması sonucu meydana gelen hastalık, özellikle el bileği, başparmak ve ön kolda ağrıya neden olurken, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Uykudan uyandıran ağrı, sürekli elini sallama ihtiyacı, parmaklarda uyuşma ve keçeleşme belirtileri olarak sıralanabilir" dedi.

İsviçreli Cerrah Fritz de Quervain'in ismiyle anılan elde tendon sıkışması hastalığı (De Quervain Tenosinoviti), özelikle yeni anne olmuş, lohusa kadınlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Çoğunlukla yeni yapılmaya başlanan zorlayıcı ve tekrarlayıcı hareketler sonrasında görülen bu hastalık, daha çok yeni anne olmuş kadınlarda görülse de el bileği kırıkları, travmalar, ağır kaldırma egzersizleri sonrasında da görülebiliyor.

Uykudan uyandıran ağrılar

Başparmağın da kullanıldığı güçlü kavrama ve el bileğini döndürme hareketlerinde ağrının arttığını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Anne olmak çoğu insanın özlemini duyduğu bir duygu ancak bazı zorlukları da var tabi. Özellikle iskelet sistemi üzerinde etkilerini görüyoruz. Gebelik ve lohusalık döneminde vücutta ödem birikimi oluyor. Üstüne bir de annenin çocuğunu emzirmesi, kaldırması, kucaklaması gibi elde aşırı kullanım gerektiren süreçler oluyor. Bu durum da elde ağrıya ve hatta anneyi, annelik görevlerini yapamayacak duruma getiriyor. Anne, çocuğunu tutmakta, emzirmekte, altını değiştirmekte zorlanmaya başlıyor. Hatta ağrı o kadar şiddetli oluyor ki, kişiyi uykudan uyandıracak duruma getiriyor” dedi.

Tendon sıkışmasına benzer bir diğer hastalığın ise sinir sıkışması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Küçük, “Sinir sıkışmasında da elde belli parmaklarda keçeleşme, uyuşma oluyor. Kişi sürekli elini sallama ihtiyacı duyuyor. Bunun daha ileri formunda kişi elinden bardak, çatal gibi şeyleri düşürmeye başlıyor. ‘Elime hakim olamıyorum, beceriksizlik başladı' gibi şikayetler elde sinir sıkışmasının belirtisi olabilir. Eli aşırı kullanım bunları tetikler. Mesela uzun süre parmakları kıvrık pozisyonda tutarak bileği bükmek o bölgeye aşırı yük bindirir. Bu nedenle eli sabit pozisyonda uzun süre tutmamak gerekiyor. Belli aralıklarla hareket ettirmek gerekiyor. El bileğinin pozisyonunu arada değiştirmek gerekiyor. Tabi özellikle anneler emzirme döneminde oldukları için ağrı kesici de kullanamazlar ve çaresizlik içinde kalırlar. Bu durumda bir uzmana görünmelerinde fayda var. Bazı basit hareket egzersizleri, basit enjeksiyonlar bu ağrıların hafiflemesini sağlar. Vücuttaki ödem azaldıkça bazen ağrılar kendiliğinden de geçebilir ancak bunu ayırt etmek gerek. Eğer o çizgi aşılmışsa cerrahi müdahale gerekebiliyor” diye konuştu.