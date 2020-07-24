Bu kafeyi belediye işletecek, kadınlar kazanacak

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, şimdi de kadınların üretimde destekleneceği kafeterya ve mutfak sanatları atölyesini yaşama geçiriyor.

Sevgi Mahallesi'nde, Nevvar Salih İşgören Caddesi'nde bulunan eski Tepe Restoranı'nın olduğu alan, Porta Kafe adı altında yeniden inşa ediliyor. Gaziemir Belediyesinin iştiraki Seydaş A.Ş tarafından işletilecek tesis için ilk kazma vurulurken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet alabilecekleri 400 metrekarelik alan üzerine kurulacak Porta Kafe, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındıracak. Kadın üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak.

Tesis ile cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı ve kadınların yaşamda daha fazla yer almasını amaçladıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kafeteryanın hemen yanında 120 metrekare alana kurulacak, 16 kadının aynı anda eğitim alabileceği Mutfak Sanatları Atölyesi de oluşturacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu alanda temel aşçılık, pastacılık eğitimleri; dünya mutfağı atölyeleri düzenlenecek. Kek, kurabiye, börek gibi ürünler kadınlar tarafından üretilecek ve belediyenin kafeterya işletmesinde servis edilmek üzere satın alınacak. Üretilen ürünlerin, paketlendikten sonra Zeytin Evi'nde kooperatif eliyle doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kısa süre içinde tesisimizi bitirip Gaziemirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu tesis ilçemize çok yakışacak.”