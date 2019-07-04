Bu merkezde ‘engel' yok

Karşıyaka ilçesi Mustafa Kemal Mahallesindeki Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezinde, dezavantajlı çocuk ve gençler için ‘engelsiz yaz okulu' açıldı. Hayata engel tanımayan öğrenciler; el sanatları, spor ve drama kursları sayesinde hem eğlenme hem de öğrenme imkanı buldu.

Öte yandan merkez, yaz okuluna katılan çocukların anneleri için de dolu dolu bir seminer programı hazırladı. ‘Engelli Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli?', ‘İlk Yardım Teknikleri' ve ‘Aile İçi İletişim' gibi konulardaki eğitimlerle, çocukları kursta olan annelerin de nitelikli vakit geçirebilmesi hedeflendi.

Engelsiz yaşamın adresi haline gelen merkez, yılın her döneminde ‘kısa süreli bakım' hizmeti de sunuyor. Karşıyakalılar, fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabiliyor. Engelli bireyler çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırma şansı buluyor. Merkezde, hem okul öncesi hem de okul dönemindeki çocuk ve gençlerim eğitimine destek amaçlı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi için merkeze 0232 370 00 15 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.