Bu merkezde tüm güzellik uygulamaları tek çatı altında

İzmir'de, 2004 yılından bu tarafa Yıldız Uysal önderliğinde Çankaya'da hizmet veren bir estetik merkezi, A'dan Z'ye tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında buluşturuyor.

Deneyimli uzman kadrosu ile bay ve bayan müşterileriyle buluşan, Yıldız Uysal'ın başında bulunduğu İzmir'deki estetik merkezi, müşteri memnuniyeti felsefesiyle profesyonel çözümler sunuyor. 14 yıldır sektörde yer alan merkez, A'dan Z'ye tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında buluşturarak, müşterileri memnuniyetine önem veriyor.

Estrella Estetik Kurucusu ve Genel Müdürü Yıldız Uysal, merkez olarak yeni Ar-Ge çalışmaları ile birlikte sağlıklı ve etkili teknikleri kullanarak sloganıyla bay ve bayanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldız Uysal, "Küçük yaştan beri estetik ve işletmecilik konusuna merakım vardı. Bu nedenle İspanya ve Fransa'da estetik eğitimleri aldım. Merkezimizde kozmetik, estetik ve cerrahi danışmanlık hizmetleri ve kuaför uygulamalarımız bulunuyor. Birlikte çalıştığımız bir plastik cerrahımız ve kalabalık bir ekibimiz mevcut. Lazer epilasyonu, zayıflama cihazları ve tedavilerinin tüm son sistem cihazları merkezimizde bulunuyor. Yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Saç ekimi dahil olmak üzere vücuda dayalı birçok işlemi yapabiliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok hastamız var" diye konuştu.

Uzman bir estetik merkezi tercih edilmeli uyarısı

Herkesin farklı ihtiyaçlarına yönelik taleplere cevap verdiklerini de kaydeden Uysal, "En çok talep gören işlemler epilasyon ve zayıflama amaçlı bölgesel incelme, Botox, dolgu etkili uygulamalar. Ekibimiz; eğitimli, güler yüzlü, müşterisinin istediğini bilen ve ihtiyaçlarını belirleyen kurumsal yapısı ile müşterilerinin güzelliğine güç katan uygulamalar sunuyor. Bakımlı olan her kadın güzeldir. Doğru yerde ve doğru uygulamalarla daha genç ve güzel görünmek mümkün. Bu nedenle mutlaka uzman bir estetik merkezini tercih etmeliler" dedi.

Yıldız Uysal sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir merkezli olarak faaliyetlerine başlayan firmamız, İstanbul ve Almanya'daki şubeleriyle de hizmet veriyor. İstanbul ve Almanyadaki mevcut şubelerle yenilerini de ekleyeceğiz."