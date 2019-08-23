Bu yaz en çok organik ürünler tercih edildi

Kozmetiklerde herhangi bir ürünün performansını arttırmak ya da ürünün göstereceği etkiyi bitki özleri ile sağlamak için formülasyonlara bitki özleri ekleyerek yapılan doğal ürünler, bu yıl kozmetik sektöründe trend oldu. Papatya yağı ve özü kullanılarak üretilen; kremler, ısırgan otlu şampuanlar, aloe veralı yaz döneminde en çok tercih edilen ürünler oldu.

Doğal ürünlerin yanı sıra ürünün tamamının bitki özlerinden oluştuğu organik ürünler tercih edilirken, tüketicilerin, uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından onaylanmış organik sertifikalı ürünler olmasına dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, bir ürünün organik olabilmesi için içeriğindeki bitkisel girdilerin oranının çok önemli olduğunu söyledi. Kahrıman, "Organik ürünlerin içindeki bileşenler organik sertifikasına sahipken, doğal ürünlerdeki bileşenlerde organik şartı aranmaz; ayrıca organik kozmetik ürünlerde bitki yüzdesi şartı varken doğal kozmetik ürünlerde bu yoktur. Tüketicinin bu farkı bilmesi önemlidir" dedi.

"Tüketicinin bu anlamda ilk dikkat edeceği yer ürün etiketleridir" diyen Kahrıman, "Etiket içerikleri kontrol edilmeli. Organik olduğuna dair sertifikaların olması, neyi içerip içermediği gözle görülebilir bir şekilde tüketiciye kolayca aktarılmalıdır" diye konuştu.

Sağlık ve güzellik doğanın içinde

Levent Kahrıman, sağlıklı ve güzel bir cilt için doğanın bizlere birçok değer sunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Bunların başında kozmetik ürünlerinde en zararsız, doğal ve organik bitkiler kullanılmaktadır. Doğanın sunmuş olduğu bu bitkilerin sularından, özlerinden ve kokularından kısacası her türlü faydasından yararlanılmaktadır. Yaz ayında güneşin etkileri özellikle kullanılacak bitkileri ve yağları belirliyor. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için; buğday yağı, hindistancevizi yağı, havuç yağı gibi yağlar kullanılabilir. Güneş yanıkları yada cilt kuruluğu için; sarı kantaron yağı, ebegümeci özleri, aloevera özleri kullanılabilir. Çay ağacı yağı, limon yağı ve lavanta gibi yağlar ile yazın rahat bir uyku sağlanabilir. Özellikle sinek ve böcek uzaklaştırmaları bu konuda fayda sağlar; ayrıca çay ağacı yağı önemli bir deodorant etkiye sahiptir. Yine çinko ve titan gibi mineraller ile doğal, fiziksel güneş koruyucuları tüketiciler kendi kendilerine yapabilirler. Saç bakımı için yüksek E vitaminine sahip zeytin yağı ve Argan yağı kullanılabilir. Badem yağı da bu açıdan faydalı bir yağdır. Cilt serinleştirici ve tazelik etkisi için acı biber yağı da küçük miktarlar da vücut losyonlarına katılıp kullanılabillir. Acı biber yağının ayrıca selülit gibi cilt sorunlarını çözmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. Özellikle yaşlanmaya karşı etkiler için hodan yağı inanılmaz etkilere sahiptir. Yazın cilt lekeleri için de karakafes otu ve meyan kökü özleri inanılmaz."