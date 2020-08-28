Buca, 30 Ağustos coşkusuna hazır

İzmir'in Buca ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, Kurtuluş Savaşının zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü için Buca'da hazırlıklar başladı. 30 Ağustos coşkusunu tüm ilçeye yaymak için çalışan Buca Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarını dev Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla donattı. Trafik yoğunluğu oluşturmamak adına gece saatlerinde vinç eşliğinde çalışma yapan ekipler, kentin ana arterleri olan Doğuş ve Menderes Caddelerini boyu 5 metreye varan bayraklarla renklendirdi.