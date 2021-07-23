Buca, bahardan yaza çiçeklerle renklendi

Buca'nın parklarından meydanlarına, kavşaklarından yol kenarlarına kadar birçok noktada peyzaj çalışmalarına ağırlık veren ekipler, son 3 ayda 600 ağaç, 60 bin çiçek fidesinin dikimini gerçekleştirdi.

Buca'nın park ve sokaklarında değişim rüzgârı başlatan Buca Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanını çiçeklerle donattı. Bahar aylarıyla birlikte ilçedeki tüm park, bahçe ve kent merkezindeki yeşil alanları bakıma alan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, renk renk mevsimlik çiçeklerle Buca'yı estetik bir görünüme kavuşturdu.

3 ayda 60 bin çiçek 600 ağaç

Sıcak havalara rağmen sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, bakım yapılan parklara, yol kenarlarına, kavşaklara ve refüjlere iklim koşullarına uygun olarak ağaç ve çiçek fideleri ekti. Çiçeklendirme çalışmaları kapsamında, 3 aylık sürede 600 adet ağaç ve yaklaşık 60 bin çiçek fidesinin dikimi gerçekleşti.