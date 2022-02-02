İhlas Haber Ajansı

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Buca, Barış Manço'yu unutmadı

Unutulmaz eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço, ölümünün 23.

yılında Buca'da düzenlenen konserle anıldı.


Buca Belediyesi, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'yu 23. ölüm yıldönümünde de unutmadı.


Belediye, Buca Çarşı'da 210 Rock Grubu'nun sahne aldığı “Barış Manço'yu anıyoruz” konserini düzenledi. Bucalıların büyük ilgi gösterdiği konserde 210 Rock Grubu, Manço'nun birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Keyifli saatler yaşayan izleyiciler de ünlü sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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