Buca, Bayraklı ve Balçova'da berber ve kuaförlere destek

İzmir'in Balçova, Buca ve Bayraklı ilçesinde belediye ekipleri, berber ve kuaförlerin dezenfekte ihtiyaçlarını karşılayarak destek oldu.

Korona virüsü salgınından vatandaşların en az şekilde etkilenmesini hedefleyen, bu amaçla hafta sonu ilçedeki her eve maske ulaştıran Balçova Belediyesi, ilçe esnafına desteklerini de sürdürüyor. Normalleşme adımları çerçevesinde açılan berber ve kuaför salonlarının dezenfeksiyon işlemini tamamlayan belediye ekipleri, her salonun bez maske, dezenfektan ve siperlikli maske ihtiyacını da karşılıyor. Yapılan destek için esnaftan teşekkür telefonları alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz bu zorlu süreci dayanışma ile atlatacağımızı söylemiştik. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında oluyoruz. Zaten bir ekonomik daralma vardı. Bu salgınla birlikte vatandaşlarımız ve esnafımız çok zor günler yaşıyor. En kısa sürede bu günleri atlatmayı diliyorum” dedi.

İlk tıraş Başkan Kılıç'tan

İçişleri Bakanlığının kararıyla önceki gün yeniden faaliyete başlayan kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik merkezleri için Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, ilçe genelindeki toplam 459 işletme, yasağın kalkmasından günler önce Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla tek tek dezenfekte edildi.

Dezenfekte işleminin ardından kuaförlere, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın talimatıyla hijyen paketleri hazırlandı. Paketlerin içerisinde; 80 derecelik kolonya, el dezenfektanı, maske, eldiven ve siperlik yer aldı. İlk iş günüyle birlikte Başkan Kılıç, kuaför esnafını ziyaret ederek hijyen paketlerini hediye etti.

Bir yandan alınan önlemleri de denetleyen Başkan Kılıç, dezenfektasyonu yapılan ve hijyen kiti dağıtılan esnafta ilk tıraşı kendisi oldu. Esnafın yaşadığı süreçle ilgili bilgi alan Kılıç, korona virüsü önlemlerine uyulması için uyarıda bulundu. Öte yandan Kılıç, iki aylık sürenin ardından ilk defa kepenk açan ve ekonomik sıkıntılar çeken esnafa, bütçesini rahatlatmak için mutfak erzak paketi de verdi.

Bayraklı'da berberler ve parklar dezenfekte edildi

Salgının ilk gününden itibaren iş yerlerinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri, yeniden faaliyete geçen berberler ve güzellik salonları ile 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00-15:00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocukları ve 15 Mayıs Cuma günü dışarı çıkabilecek 15-20 yaş grubundaki gençleri de unutmadı.

İlçedeki parkları çocuklar için hazır hale getiren belediye ekipleri, hafta sonundan itibaren berberler ve güzellik salonlarında da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Uzun aranın ardından yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet almaları için 2 aydır aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 7 bin 142 iş yeri, 3 bin 101 park, meydan ve kamuya açık alanı dezenfekte etti. 24 mahallenin tamamında süren çalışmalar kapsamında 2 bin 100 ton dezenfektan kullanıldı.

Bayraklı'da salgınla mücadelede ekiplerin 24 mahallenin tamamında gece gündüz hizmet verdiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Salgın kapsamında uzun süredir evden çıkamayan çocuklarımızın oynayabileceği alanları hazır hale getirdik. Ayrıca bu hafta itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayan berberler, kuaför ve güzellik salonlarında da vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda hizmet almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü kararlılıkla her alanda tedbirlerimize devam ederken, bir yandan da temel görevlerimizi sürdüreceğiz” dedi.