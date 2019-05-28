Buca bayrama hazırlanıyor

‘Daha Temiz Bir Buca' yaratma ilkesiyle düzenli olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız veren Belediye, Ramazan Bayramı öncesi cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayıp, kentin farklı noktalarında yer alan 5 bin 200 adet çöp konteyneri ve 600 varili dezenfekte çalışmalarına başladı.

Buca Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçeyi pırıl pırıl yapmak için çalışmalara başladı. İlçede ana arterlerin yanı sıra girilmedik mahalle, mezarlık ve temizlenmedik sokak bırakmamak için yoğun mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayıp, süpürüyor. Hava sıcaklarının artmasıyla kötü koku oluşumunu engellemek için de çalışma gerçekleştiren temizlik ekipleri, kentin farklı noktalarında yer alan 5 bin 200 adet çöp konteyneri ve 600 varili de dezenfekte edip yıkıyor.

49 mıntıkada yürütülen çalışmalarda girmedik mahalle, temizlenmedik sokak bırakmama hedefiyle çalışan ekipler, tüm cadde ve sokaklarda süpürme yaparken özel araçlarla da yıkama yapıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanan mezarlıklarda da çalışma yapan Temizlik Müdürlüğü ekipleri, ebedi istirahatgahlar ve çevresinde düzenleme ve temizleme çalışması gerçekleştiriyor.