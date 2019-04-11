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Buca Belediye Meclisi Kılıç başkanlığında toplandı

Buca Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi.

2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Erhan Kılıç,” Zor ve ciddi bir süreci yaşadık. Fakat bizleri, Buca'yı üzecek hiçbir kısıntı yaşanmadı. Nihayetinde demokratik bir yarıştı. Demokratik yarışlarda her zaman bir tane kazanan olur. Ama buradaki herkesin ortak payesinin Buca olduğunu düşünüyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra yapacağımız iş Buca'ya nasıl daha iyi hizmet veririz, Buca'yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz olacaktır. Alacağımız kararların Bucamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.


Meclis toplantısında divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçimi yapıldı. Komisyon üyelikleri ise şu şekilde belirlendi:



Meclis Divan Katipliği:


Züleyha Bingöl


Burcu Er Durmaz


İzzet Pilgir



Yedekler:


Filiz Meraklı


Merve Doğan


İbrahim Şengöz



Meclis 1. Başkan Vekili


Fikret Aktaş



Meclis 2. Başkan Vekili


Taner Kazanoğlu



ENCÜMEN ÜYELERİ:


Eşref Çakır


Mehmet İnan Gülçek


Merve Doğan


İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU


İlhan Dal


Doğan Sarıkaya


Hüseyin Duyan


Hüseyin Paşaoğlu


Ziya Aksu



ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU


Filiz Meraklı


Burcu Er Durmaz


Ali Yıldız


Mustafa Kartal


Mehmet Adıyaman



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU


Özkan Yorulmazbaş


Levent Çizmeli


Ersin Eroğlu


Mustafa Solmaz


Bekir Arnavut


ESNAF KOMİSYONU


Ersin Eroğlu


Züleyha Bingöl


Fikret Aktaş


Memduh Kaymaz


İzzet Pilgir


HUKUK KOMİSYONU


Uğur Aydın


Taner Kazanoğlu


Bülent Uygur


Burçin Kevser İp


İsa Nezir



AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU


Merve Doğan


Eşref Çakır


Uğur Aydın


Abdurrahim Ertaş


Ünal Ömür



SOSYAL HİZMETLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU


Gündüz Koçak


Ali Yıldız


Filiz Meraklı


Mustafa İnce


Zilfi Kula



KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU


Burcu Er Durmaz


Hüseyin Duyan


Ersin Eroğlu


Ünal Ömür


Mehmet Adıyaman


KÜLTÜR, SANAT, SPOR KOMİSYONU


Levent Çizmeli


Bülent Uygur


Ali Yıldız


İzzet Pilgir


İbrahim Şengöz



TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU


Züleyha Bingöl


Mehmet İnan Gülçek


Gündüz Koçak


Burçin Kevser İp


İbrahim Şengöz


TARIM KOMİSYONU


Merve Doğan


Özkan Yorulmazbaş


Filiz Meraklı


Mustafa İnce


Memduh Kaymaz


KENT TARİHİ VE TURİZMİ KOMİSYONU


Özkan Yorulmazbaş


İlhan Dal


Mehmet İnan Gülçek


Abdurrahim Ertaş


Zilfi Kula



DOĞAL AFETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ KOMİSYONU


Ersin Eroğlu


Doğan Sarıkaya


Levent Çizmeli


Ziya Aksu


Hüseyin Paşaoğlu

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