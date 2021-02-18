Buca Belediyesi arama kurtarma birimi kurdu

Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimini kurdu. Gönüllülük esasıyla ilk etapta 60 personel, profesyonel eğitimlerine başladı.

İzmir depremi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde ve acil durumlarda belediyenin bütün birimleriyle harekete geçen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ileride yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı ve etkin bir müdahalede bulunabilmek için Arama Kurtarma Birimi'ni kurdu.

Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim için ilk olarak 100 belediye personeli gönüllülük esasıyla göreve başvurdu. Başvurulardan yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen 60 kişilik ekip, İzmir İtfaiyesi, AFAD, Kızılay ve AKUT ile birlikte gerçekleştirilecek eğitimlere başladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle eğitimlerin 3 ay süreceği ifade edildi.

Eğitimlerin ardından Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'nin, mayıs ayı itibarıyla personel ve ekipmanlarıyla göreve hazır olması hedefleniyor.