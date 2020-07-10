Buca Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na katıldı

Buca Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılım kararı aldı. 16-22 Eylül tarihleri arasında “Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” temasıyla düzenlenecek hafta kapsamında vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmelerine yönlendirecek etkinlikler yapılacak.

Dünyanın büyük bir bölümünde yerel yönetimler aracılığıyla uygulanan Avrupa Hareketlilik Haftası için Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (AR-GE) harekete geçti, Avrupa Komisyonu girişimi Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılım kararı aldı. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle teması “Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” olarak belirlenen ve 16-22 Eylül tarihleri arasında hayata geçirilecek hafta kapsamında; ulaşım planlaması ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi planlanıyor.