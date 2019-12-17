Buca Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü kent merkezindeki çalışmalarının ardından kırsaldaki hayvanlar için mama ve bakım desteği sağladı.

Kent sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra yemek ve kalacak yer ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kış aylarının soğuk günlerinde can dostları unutmadı.

Yaptıkları denetimlerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanları belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra kırsaldaki sokak hayvanları için de harekete geçti. Kırsal alanda yaşayan hayvanlar için ekipler, huzurevi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarını, ilçenin ormanlık alanları ve Olduruk mevkiinde belirledikleri can dostlara ulaştırdı.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini veren ekipler, yaralı, hastalıklı olan hayvanları tespit ederek tedavi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.