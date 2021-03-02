Buca Belediyesi pandemide sanatçılara kucak açtı

Yıl boyunca belediye tarafından çevrim içi olarak 34 etkinlik gerçekleştirilirken, toplam 109 sanatçıya destek sağlandı. Bucalılar da evlerine konuk olan sanatçıların performanslarıyla koronavirüs salgını sürecinde moral buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat şiarıyla etkinliklerini gerçekleştiren Buca Belediyesi, pandemi döneminde de sanatçılara kucak açtı. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle eğlence mekânları ve sanat merkezlerinin faaliyetlerine ara verilmesi üzerine ülke genelinde birçok mahalli sanatçı zor günler geçirdi. Buca Belediyesi ise pandeminin başından bugüne kadar geçen 1 yıllık zorlu dönemde etkinliklerini sanal ortama taşıyarak mahalli sanatçılara destek oldu.

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belirli gün ve haftalar başta olmak üzere 34 çevrim içi etkinlik organize ederek toplam 109 sanatçının katılımını sağladı. Etkinlikler sayesinde Bucalı ve İzmirli sanatçılar, birbirinden değerli sahne performanslarını Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden çevrim içi olarak hemşehrilerle buluşturdu. Bir yandan sanatçıların ekonomisine katkıda bulunan etkinlikler, bir yandan da koronavirüs sürecinde Bucalıların evlerinde keyifli vakit geçirmelerine olanak sağladı.