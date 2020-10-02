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Buca Belediyesi şiddete karşı kadınların kapısını çaldı

Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı başlattığı dayanışmayı sokaklara taşıdı.

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi ekipleri tarafından ilçe genelinde farkındalık çalışması başlatıldı. Buca'nın geri kalmış mahallelerinden başlayan çalışma kapsamında, kadınlara şiddete karşı farkındalık kitabı dağıtıldı.


Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı farkındalık için sahaya indi. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Buca'nın tamamında yürütülecek proje, ilk olarak Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinden başlatıldı. Kadına karşı şiddete farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, mahalleleri gezerek teker teker Bucalı kadınların kapıları çaldı.



Kapı kapı şiddete karşı dayanışma


Çalışma kapsamında toplamda bin adet çantanın dağıtımı gerçekleştirildi. Çantaların içerisinde Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından hazırlanan şiddete karşı farkındalık kitapçığı, maske ve dezenfektan yer aldı. Kapıların yanı sıra evlerin bahçelerinde Bucalı kadınlarla görüşen danışmanlar, kadınların gördükleri fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddete karşı bilinçli olmaları konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Buca Belediyesinin, yaşamın her alanında yüklerini paylaşabilmek için kadınların en yakın dostu olduğu ifade edilerek merkezlerin verdiği hizmetler anlatıldı.

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