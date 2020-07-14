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Buca Belediyesi Taziye Evi hizmete açılıyor

Buca’da büyük bir ihtiyacı karşılayacak taziye evlerinin ilki açılışa hazırlanıyor.

Buca'da büyük bir ihtiyacı karşılayacak taziye evlerinin ilki açılışa hazırlanıyor. Yeşilbağlar Mahallesinde cenazesi olan vatandaşlar, kendilerine başsağlığı dilemek isteyen konuklarını Buca Belediyesi Taziye Evinde ağırlayabilecek.


Buca Belediyesi, hemşehrilerinin acı günlerinde de yanlarında olmak için verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Cenazesi olan Bucalılara, başsağlığı dilemek isteyen misafirlerini ağırlayabilmeleri adına taziye evi projesi hazırlandı. 220 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 420 metrekare alan üzerine kurulu, 100 kişi kapasiteli Yeşilbağlar Mahallesindeki Buca Belediyesi Taziye Evinde vatandaşlar, yılın her mevsiminde hava koşullarından etkilenmeden bir araya gelebilecek. Sıcak ve soğuk ikramlıkların verileceği taziye evinin açılışı önümüzdeki günlerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek. Mahalle turları sırasında tespit ettikleri en büyük ihtiyaçlardan birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ova bölgesinde yaptığımız turlar sırasında bana iletilen en büyük istek taziye eviydi. Bunun ilkini Yeşilbağlar Mahallemizde hayata geçiriyoruz. İlk açılışın ardından ihtiyaçlar doğrultusunda kentin farklı noktalarında da taziye evleri inşa edeceğiz. Sadece iyi günlerinde değil en zor zamanlarında da hemşehrilerimizin yanında olacağız. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini kentimizde hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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