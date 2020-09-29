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Buca Belediyesi yeni döneme 5 merkezde 22 kursla başlıyor

İzmir’de, Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kişisel gelişim, sanat ve spor kursları yeniden kapılarını açıyor.

İzmir'de, Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kişisel gelişim, sanat ve spor kursları yeniden kapılarını açıyor. 5 farklı merkezde 22 branşta verilecek ücretsiz kurslara başvuruların, 28 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği, 15 Ekim'de başlayacak kursların, korona virüsü tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılarak sınırlı sayıda katılımla yapılacağı ifade edildi.


Buca Belediyesinin her yıl binlerce kişinin hayatına dokunan kursları yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslara, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle ara verilmişti. Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Buca Belediyesi, yeni dönem için kurs başvurularını başlattı.


Sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek kurslarda, korona virüsü tedbirlerinin en üst düzeyde tutulacağı, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Evka-1 Semt Evi ve Mevlana Sanat Atölyesi olmak üzere toplam 5 merkezde eğitim verileceği belirtildi.



Eğitimler 15 Ekim'de


Bu yıl çocuk ve yetişkinlere yönelik kişisel gelişim, sanat ve spor alanlarında toplam 22 kursla yeni dönem başlayacak. Kurslara katılım göstermek isteyen vatandaşlar, 28 Eylül-14 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili merkeze başvuru yapabilecek. Kurslar başvuru süresinin ardından 15 Ekim'de başlayacak.

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