Buca Belediyesi'nde ‘geleceğin komisyonu' kuruldu

Buca Belediyesi, gençlerin sorunlarının daha iyi tespit edilerek çözüm üretilmesi için mayıs ayı meclis toplantısında, ‘Gençlik Komisyonu' kurdu. Oy birliğiyle kurulan komisyonun yanı sıra Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı üzerinden siyaset dili mesajı verdi. Saldırıyı hiçbir siyasi parti liderinin kabul edemeyeceğinin altını çizen Kılıç, “Siyaset dilini yumuşatarak, ülkemizde o özlediğimiz siyaset ortamını yeniden görmek istiyoruz” dedi.

Buca Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, sözlerine geçtiğimiz hafta sonu Kaynaklar'da gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek başladı. Bucalı gençlerin sorunlarının ve eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi için 11 ay boyunca çalışmalar yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu tarafından ‘Gençlik Komisyonu' oluşturulması önergesi meclis gündemine verildi. Önerge, Buca Belediye meclisindeki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. 3 CHP'li ve 2 Adalet ve Kalkınma Partili üyeden oluşan komisyon, Buca gençliğinin geleceği için çalışmalar yürütecek.

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki şehit cenazesinde yapılan linç girişimiyle ilgili siyaset dili çağrısı yaptı. Kılıç, “Bugün başkanlık olarak AK Partili belediye meclis grubuyla bir toplantı yaptık. Bu konuyu orada da dile getirdik. Artık siyasetin dilinin biraz daha yumuşaması gerekiyor. Ülkemiz için, İzmir için, Buca için siyaset dilinin birbirini anlayan, saygılı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir saldırı oldu. Hiçbir siyasi liderin kabul edemeyeceği bir saldırı oldu. Bu tür saldırıların bir daha olmaması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Bunun için siyaset dilini yumuşatarak, ülkemizde o özlediğimiz siyaset ortamını yeniden görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.