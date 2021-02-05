Buca Belediyesinde TİS imzaları atıldı

Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5'nolu Şube arasında anlaşma sağlanan Toplu İş Sözleşmesi'nin imza töreni gerçekleşti. Belediye şirketi BUCAMAR'da görevli 1.300 personeli ilgilendiren sözleşmede, en az ücret alan personel maaşı 5 bin TL olurken, işçiler çok sayıda yeni sendikal hak kazandı. İmza töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Bucamızda el birliğiyle iyi bir belediyecilik yapacağız” dedi.

Buca Belediyesi ile DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel İş Sendikası 5'nolu Şube arasında şartları kabul edilen Toplu İş Sözleşmesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta belediye binası önünde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, belediye çalışanları anlaşmayı coşkuyla karşılamış, “Buca emeğin yanında” sloganları atılmıştı. Bayram havasında geçen toplantının ardından Buca Belediyesi'nin şirketi BUCAMAR'da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) görev yapan ve 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda imzalandı.

İmza törenine Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Genel İş Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Genel İş Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş 5'nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

Başkan Kılıç'tan satranç hediyesi

İmza töreni öncesinde Başkan Kılıç, sendika temsilcilerini makamında konuk etti. DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Başkan Kılıç'a “emek dostu Başkan” diye seslenerek plaket takdim etti. Başkan Kılıç da süreç barış ve uzlaşı içinde yürütüldüğü için teşekkür ederek Çalışkan'a satranç takımı hediye etti.

Daha iyi koşullarda daha iyi sözleşmeler imzalayacağız

Törende konuşan Kılıç, “Şu an bizim vermiş olduğumuz ücretlerin abartıldığı gibi ücretler olduğunu düşünmüyoruz. Yoksulluk sınırının 7 bin TL olduğu bir ülkede bizim vermiş olduğumuz 5 bin TL ücret büyük bir sevinçle karşılanıyor. O yüzden bizim yapmış olduğumuz sözleşmede vermiş olduğumuz haklar, tüm işçilerimize analarının ak sütü gibi helal olsun. İnşallah daha iyi koşullarda daha iyi sözleşmeler imzalayacağız. Bizim görevimiz Buca Belediyesi'nin imkânlarını daha da ileriye taşımak. Bucamızda el birliğiyle iyi bir belediyecilik yapacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından meclis salonunda alkışlar eşliğinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

En düşük ücret 5 bin TL

Belediye ve sendika temsilcileri arasında anlaşmaya varılan iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan emekçilerin en düşük aldığı ücret 5 bin TL olarak belirlenirken, personel yevmiye primleri, gıda yardımı gibi çok sayıda sendikal hak kazandı. Sözleşmede ayrıca Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın personele, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise engelli personele prim verilmesi kararlaştırıldı.