Buca Belediyesinde üst düzey Covid-19 önlemi

Buca Belediyesi, artan korona virüs vakalarına karşı hizmet binasında personel ve vatandaşların güvenliği için üst düzey önlemler aldı. Periyodik olarak ilaçlanan hizmet binası girişine termal ölçüm cihazı, otomatik dezenfektan stantları ve uyarı tabelaları yerleştiren belediye, vatandaşların işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmeleri için de sosyal mesafeli ve bariyerli hizmet masaları oluşturdu.

Belediye girişinde korona virüse duvar

Hizmet binasında alınan önlemlerin ilki giriş kapılarında gerçekleştirildi. Hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlar, binadaki yoğunluk sayısına göre belli sayılarla içeriye alınmaya başlandı. Belediye içerisine giren tüm personel ve vatandaşlara maske, termal kamera ile ateş kontrolü ve el dezenfektanı kullanımı zorunlu tutuldu.

Güvenli hizmet masaları

Korona virüs sürecinde hemşehrilerin işlemlerini daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için giriş katında yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Personel ve vatandaşın sağlığı için alanda ayrı ayrı hizmet masaları oluşturuldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen masalar, cam bölmelerle ayrıldı. Yapacakları işleme göre numara alan vatandaşlar, vergi ve vezne işlemlerinin yanı sıra belediye birimlerinde gerçekleştirecekleri işlemlerin başvurularını da hizmet masalarından gerçekleştirebilecek.

Maske, mesafe, hijyen

Öte yandan belediye binasının tamamı, Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kapı girişlerinden asansörlere, koridorlardan merdivenlere kadar binanın dört bir yanına maske ve sosyal mesafe uyarıları ile otomatik el dezenfektanları yerleştirildi.