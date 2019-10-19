Buca Belediyesi'nde yas günü: Yetginer'e veda

Buca Belediyesi'nde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve önceki gün aniden yaşamını yitiren Cemal Yetginer (43) son yolculuğuna uğurlandı. Yetginer için ilk tören emek verdiği Buca Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Belediye önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP ilçe başkanları, CHP İzmir ve İstanbul milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Yetginer'e son görevini yapmak için bir araya gelen mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Ardından Baha Yörük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yetginer, Işıkkent Merzarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “20 yıllık dostumu kaybettim. Bazı dostluklar kardeş gibi olur. Kardeş gibi seversin, kardeş gibi yanında olur. Bundan 2 yıl önce ağabeyimi kaybetmiştim; şimdi bir kardeşimi daha kaybettim. Gerçek bir Atatürkçüydü. İnandığı değerlerden hiçbir zaman geri adım atmadı. Hepiniz biliyorsunuz, işinde de çok başarılıydı. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun” dedi.