Buca Belediyesi'nden çalışanına sürpriz

Engelli yurttaşlar için pek çok proje gerçekleştiren Buca Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçilerinden Özkan Acar'ın yeni bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan kızı için de sürpriz yaptı.

Anne karnında omurilik açıklığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki Derya Açar, yeni tekerlekli sandalye heyecanını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile paylaştı.

“Engelli Dostu Buca” şiarıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak arızalı engelli araçlarını “Asla yolda kalmayacaksın” sloganı ile tamir ettiren, engelliler için sosyal alanlar oluşturan Buca Belediyesi, yeni bir tekerlekli sandalye ihtiyacı yaşayan Derya Acar'a sürpriz yaptı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 12 yıllık emekçisi Özkan Acar'ın mesai arkadaşlarıyla paylaştığı durum üzerine, 14 yaşındaki Derya Acar'a yeni bir tekerlekli sandalye alınması için güzel bir çalışma başlatıldı. Yeni tekerlekli sandalyenin heyecanını paylaşmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile buluşan Derya Acar, ilk denemesini de burada da gerçekleştirdi.