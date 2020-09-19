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Buca Belediyesinden eğitim için güç birliği çağrısı

Buca Belediyesi, online olarak gerçekleştirilecek eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için yardım kampanyası başlattı.


Buca genelinde belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar ve tablet gibi teknik ekipman desteği sağlayacaklarını duyuran Buca Belediyesi, hayırseverleri kampanyaya destek vermeye çağırdı.


Tüm vatandaşları eğitime bir ışık yakmaya davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Pandemi sebebiyle, okullarımız uzaktan eğitime geçti. Öğrenciler, eğitimlerine evlerinden devam edecekler. Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak en önemli hedefimiz. Bu noktada evlerinde teknik imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir kampanya başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencileri belirleyip eğitimleri için her türlü teknik ekipman desteğini sağlayacağız. Eğitimin önündeki bu büyük engeli kaldırmak için hayırsever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Böylece el birliğiyle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürüp eğitimlerinden geri kalmamalarını sağlayabiliriz. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve Buca'nın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Umarım bunda bir nebze de olsa katkımız olur” dedi.

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