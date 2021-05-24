Buca Belediyesinden Gölet'e kekik

Antimikrobiyal özelliği ile korono virüsü salgını sırasında adından sık söz ettiren ve katma değeri yüksek bir tıbbi aromatik bitki olan kekik, artık Buca'da da üretilecek. Buca Belediyesinin hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında, Gölet Tesisleri'ndeki araziye 48 bin adet bilye kekik dikilirken, projenin yaygınlaştırılarak Buca üreticisinin kalkındırılması hedefleniyor.

Pahalı bir uçucu yağ ve baharat olarak kullanılan kekik, bölge ekonomisine katkı sağlamak için Buca'da üretilmeye başlandı. Buca Belediyesinin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, Gölet Tesisleri'ndeki 5 bin dönümlük araziye 48 bin adet bilye kekik dikildi. İzmir'de en fazla kırsal bölgeye sahip olan metropol ilçelerden biri olan Buca, Doğancılar'daki lavanta ekiminin ardından kekik tarımında da adından söz ettirecek.

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün yürüttüğü kekik üretimi, genişletilerek uygun bölgelere yaygınlaştırılmak isteniyor. Latince adı Thymus Vulgaris olan bilye kekik, kuvvetli kokusu ve lezzetiyle gastronomi sektöründe geniş olarak kullanılıyor. Sofralardaki kullanılma özelliğinin yanı sıra endüstriyel olarak yağ ve suyunun da elde edilmesiyle katma değerli olarak ekonomik gelir elde edilen bilye kekik, Ege Bölgesi'nde pek çok bölgede üreticiye en çok kazandıran ürünler arasında yerini koruyor.