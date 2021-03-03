Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek

İzmir Kahveciler Esnaf Odası ile yürütülen proje kapsamında, Buca'da faaliyet gösteren 400'ün üzerinde esnafa ayni ve nakdi yardım başlatıldı. Yardımları erzak ve temizlik paketleriyle başlatan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Pandemi döneminin başından beri ülke ekonomisinin can damarı esnafın yanında olan Buca Belediyesi, kontrollü serbestlik döneminde yeniden kepenk açan kahveci esnafına destek oldu.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 aydır geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen kahvehane, çay ocakları ve internet kafelere destek olmak için Buca Belediyesi ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası iş birliğiyle Buca'daki 400'ün üzerinde kahveci esnafına ayni ve nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.

Esnafla yürütülecek yardım çalışması öncesinde Buca Belediyesi Tenis Kulübü'nde CHP Buca İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen esnaf zirvesi gerçekleşti. Toplantıda Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Bucalı esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri oluşturdu.

Esnafa ayni ve nakdi yardım

Toplantının ardından Başkan Kılıç ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, Şirinyer Düğün Salonu'nda kahveci esnafına yapılacak yardımları başlattı. Belirlenen listeye göre esnafa 300 TL değerinde erzak ve temizlik paketleri teslim edildi. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tüm kahveci esnafına ulaştırılacak yardımların ardından ilerleyen günlerde ayrıca 500 TL tutarında nakdi yardım yapılacak.

Esnafın sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, “Pandemi sürecinde en çok etkilenen esnaf grubumuz kahvehaneler ve çay ocakları oldu. Bundan kaynaklı olarak da esnafımızın mağduriyetini bir nebze de olsa giderebilmek için 300 TL tutarında ayni ve 500 TL tutarında nakdi yardım yapacağız. Bu yardımlarla esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik” diye konuştu. Kahveciler Odası Başkanı Kırdı ise Kılıç'a Buca'daki kahveci esnafı adına teşekkür etti.