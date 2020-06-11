Buca Belediyesinden kapı kapı sıfır atık çağrısı

Buca Belediyesi, kentte geri dönüşüm bilincini kazandırmak için çalışmalarına hız verdi. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, çevre konseptine uygun hazırlanan geri dönüşüm araçları ile ilçe sokaklarında dağılan ekipler, atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi hakkında bilgilendirme yaptı. Kentin sokaklarında renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birbirinden sevimli maskotlar da kullanıldı. Kapı kapı dolaşarak Bucalılara sıfır atık ve geri dönüşümün önemini anlatan broşürler dağıtan görevliler, maskotlarla geleceğin büyükleri çocuklara ulaştı. Çevre ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması için düzenlenen etkinliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bilgilendirme çalışmasında, “Atıkları değerlendirelim, geri dönüşümü destekleyelim” sloganlı eğitici broşürlerin yanı sıra çöp poşetleri ve çevreci bez çantalar dağıtıldı.