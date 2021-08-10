Buca Belediyesinden kırsala Minik Bilim İnsanları Atölyesi

Pırlanta merkezleri eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde minikler hem eğlendi, hem öğrendi.

Buca Belediyesi, Pırlanta Merkezleri'ni kırsala taşıdı. Bu kapsamda, çocukların okul öncesi gelişimine destek olmak ve yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için Buca'nın kırsal mahallelerinde Minik Bilim İnsanları Atölyesi kuruldu. Köylerdeki çocuk yoğunluklarına göre planlanan atölyeler, bir ay sürecek ücretsiz eğitimlere başladı.

Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde Pırlanta Merkezlerinin eğitmenleri, her gün iki köyde 4-5-6-7 yaş gruplarındaki çocuklarla bir ara geldi. Eğitim atölyelerinde miniklere felsefe, fen ve doğa, sanat, müzik, çevre ve aile eğitimleri verildi. Kırsaldaki minikler, eğitmenleriyle hem eğlendi hem öğrendi.