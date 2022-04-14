Buca Belediyesinden ödüllü YKS ve LGS deneme sınavı

Buca Belediyesi Dijital Dershane'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencilerine yönelik ödüllü deneme sınavı yapılacağı bildirildi. 23 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek deneme sınavlarında ilk 3'e giren öğrencilere tablet bilgisayar hediye edilecek.

Buca Belediyesinin pandemi döneminde hayata geçirdiği dijital dershane, 10 bin öğrenci kapasitesine ulaştı. Okul öncesinden lise son sınıfa, hatta KPSS adaylarına kadar her kademe için tüm ders anlatımlarını ücretsiz olarak dijital ortama taşıyarak hem öğrencilerin eğitimlerine hem de aile bütçelerine katkı sağlayan dijital dershane, 23 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde ücretsiz ödüllü deneme sınavı yapma kararı aldı. YKS ve LGS öğrencilerini kapsayacak deneme sınavları, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Ödüllü sınav sonucunda, Buca'da ikamet eden ve sınav başarısı olarak ilk 3'e giren YKS ve LGS öğrencilerine birer tablet bilgisayar hediye edilecek. Sınavlara katılmak isteyenler, https://dijitaldershane.buca.bel.tr adreslerinden dijital dershaneye ücretsiz kayıt olarak, başvuru yapabilecek.

Öte yandan, 23 Nisan 2022 tarihinde 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik TYT Çevrim İçi Ödüllü Deneme Sınavı, 24 Nisan 2022 tarihinde 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik AYT Çevrim İçi Ödüllü Deneme Sınavı yapılacak. Ödüllü deneme sınavları 10.00/13.00/16.00/19.00 olmak üzere 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu oturum saatlerinden istediğine girebilecek. LGS, öğrencileri de 23 ve 24 Nisan'da 10.00/13.00/16.00/19.00 olmak üzere 4 oturum halinde gerçekleştirilecek çevrim içi sınavlara katılabilecek.