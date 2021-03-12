Buca Belediyesinden rayiç bedel kolaylığı

Uygulama sayesinde, vatandaşlar taşınmazlara ilişkin işlemlerini artık belediyeye gitmeden yapabilecek.

İzmir'deki tapu işlemlerinde en fazla yoğunluğun yaşandığı ilçe Buca'da, vatandaşlar için kolaylık sağlayacak bir uygulama hayata geçirildi. Hemşehrilerin tüm işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmeleri için çalışma yürüten Buca Belediyesi ile Buca Tapu Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tapu işlemlerinde gerekli olan rayiç bedel belgesi için belediyeye gidilmesine gerek kalmadı.

Yeni uygulama sayesinde, işlemler artık elektronik olarak gerçekleştirilecek. Bucalıların, taşınmaz işlemlerinde Buca Tapu Müdürlüğü'ne gitmeleri yeterli olacak. Tapu görevlileri, elektronik ortamda belediyenin sistemini görüntüleyerek vatandaşların almak ya da satmak istedikleri gayrimenkulun rayiç bedellerini görerek işlem yapabilecek