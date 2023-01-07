Buca Belediyesi'nden tarihi yapılara koruma kalkanı

Buca Belediyesi, merhum Işılay Saygın'ın müze olmasını istediği evi ile ödeneksizlik yüzünden bakımsızlığa terk edilen Forbes Köşkü için yeni bir adım attı. Başkan Erhan Kılıç, “Her iki önemli yapıya da sahip çıkarak kentimize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bucalı Devlet eski Bakanı ve Buca Belediyesi eski Başkanı merhum Işılay Saygın'ın ölmeden önce müze olmasını istediği tarihi evi, mirasçılarının aralarında anlaşamaması nedeniyle mahkeme kararıyla satışa çıkarılmıştı. Sit alanında kalan ve Buca için önemli bir değer olan tarihi bina ilgili harekete geçen Buca Belediyesi, binanın kamulaştırılması için önemli bir adım attı. Ocak ayı meclis toplantısında Işılay Saygın'ın evinin kamulaştırılması kararı verildi. Başkan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rahmetlinin ikamet etmiş olduğu konut sit alanı içinde kalıyor. Buca'mızın önemli bir değerinin ikametgâhı olması nedeniyle burayı kamulaştırmayı ve Buca'mıza kazandırmayı düşündük" dedi.

Forbes Köşkü de gündemde

Öte yandan, kentin önemli tarihi yapılarından olan Forbes Köşkü için de harekete geçildi. Buca Belediyesi, son zamanlarda harabeye dönen haliyle gündeme gelen Forbes Köşkü'nü kiralayıp restore etmek isterken, meclis oturumunda ele alınan önerge görüşülmek üzere plan, bütçe ve çevre komisyonuna gönderildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Kılıç, “Forbes Köşkü kentimiz için önemli bir yer. Korunması, gelecek nesillere miras olarak bırakılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu konuda hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Tarihi köşkün kütüphane olarak kullanılmasını arzu ettiğini söyleyen Başkan Kılıç, “Benim düşüncem bu yönde. Gençlerimizin hizmetine açalım istiyorum. Kitap-kafe tarzında bir yer olabilir. Farklı bir şey de yapılabilir. Önemli olan bu güzel yapının Buca'mıza kazandırılması” diye konuştu.